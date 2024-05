KATOS ZDJĘCIA Ostatni dzień Lotnego Festiwalu Piwa w Zielonej Górze. W centrum rzeka ludzi, food trucki i piękna pogoda | ZDJĘCIA

Rzeka ludzi w centrum. Zielona Góra gości festiwal piwa

Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa to jedna z cyklicznych imprez i dobry pomysł na wspólnie spędzenie czasu z rodziną lub znajomymi. Samo wydarzenie cieszy się nie tylko w Winnym Grodzie, ale całej Polsce coraz większą popularnością. Czy nas to dziwi? Oczywiście, że nie. A co dzieje się na samej imprezie? Otóż z jednej strony mamy browarniczych wystawców, zaś z drugiej inicjatywę, której celem jest edukacja w zakresie dobrego piwa. Na festiwalu nie brakuje konkursów food-trucków, muzyki na żywo i słonecznej pogody.