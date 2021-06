Kawiarenka, Centrum Pomocy i Centrum Wolontariatu w Parku Tysiąclecia. Warto jest pomagać ma nową siedzibę

To już kolejna zmiana adres Stowarzyszenia Warto jest pomagać, który się rozwija i podejmuje się kolejnych zadań. Uroczyste otwarcie połączone z festynem odbyło się w sobotę. Oj, działo się działo... A ile jeszcze będzie się działo! - Mamy nadzieję, że przy okazji pomagania chorym, rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży czy seniorów, spowodujemy, że to piękne miejsce w sercu Zielonej Góry stanie się bardziej atrakcyjne - przyznaje Grzegorz Hryniewicz, prezes Stowarzyszenia Warto jest pomagać. Już teraz codziennie od 11.00 do 19.00 otwarta jest kawiarnia, w której albo na tarasie można wypić kawę, czekoladę, różne napoje, zjeść lody. Cały zysk przeznaczony zostanie dla chorych podopiecznych stowarzyszenia. A dziś jest ich ponad 200. Kawiarnia otrzymała nazwę WJP (warto jest pomagać) czynna będzie cały rok. W pomieszczeniu na parterze znajdzie się też miejsce na rozwijanie swoich pasji. - W lipcu organizujemy warsztaty plastyczne Artystą Bądź dla dzieci i młodzieży i Artystą bądź dla dorosłych i seniorów. Zapisy trwają, serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu - zachęca Grzegorz Hryniewicz.

Nowa siedziba Stowarzyszenia Warto jest pomagać przy ul. Wazów 3 w Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze Jacek Katos, Grzegorz Hryniewicz

Warto jest pomagać - umowa na trzy lata

W nowym miejscu przy ulicy Wazów 3 znajdzie się nie tylko siedziba samego stowarzyszenia, ale także będą pomieszczenia dla Centrum Pomocy „Warto jest pomagać” i Centrum Wolontariatu.

- Chcielibyśmy, by wolontariusze też mieli swoje miejsce i czuli się jak w domu. Trudno wyobrazić sobie działalność bez ich wsparcia - podkreśla G. Hryniewicz. - Na górze znajdują się też pomieszczenia, w których gromadzić będziemy to, co uda się nam pozyskać, by przekazywać dalej osobom potrzebującym wsparcia np. szkolne wyprawki czy paczki żywnościowe.

Ważna sprawą dla stowarzyszenia jest też to, że nowa siedziba pozbawiona jest barier architektonicznych. W starej, strome schody uniemożliwiały osobom niepełnosprawnym udział w wielu przedsięwzięciach stowarzyszenia.

Umowa między miastem a stowarzyszeniem została zawarta na trzy lata.

Przypomnijmy, zabytkowy obiekt w Parku Tysiąclecia ma sto lat, został wybudowany jako krematorium. W ostatnich latach miało to swą siedzibę Zrzeszenie Studentów Polskich i Akademicki Inkubator Kreatywności. Ostatnio obiekt stał pusty. Nie było na niego pomysłu...

