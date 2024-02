Kibice ponieśli AZS AJP po pierwszą setkę w Arenie Gorzów

Wtorkowy mecz zakończył się dosyć łatwym zwycięstwem gorzowianek. Drużyna PolskaStrefaInwestycji Enei AJP Gorzów pokonała bowiem Eneę AZS Politechnikę Poznań 105:78. Był to pierwszy mecz ćwierćfinału Orlen Basket Ligi Kobiet. W fazie play off gra się w tym roku do dwóch zwycięstw. Jeśli więc gorzowianki wygrają w czwartek drugi mecz w Poznaniu, zameldują się w półfinale.

Pierwsze mecze fazy play off rozgrywane są we wtorki. Mimo dnia powszedniego, gorzowskie koszykarki mogły jednak liczyć na swoich kibiców. Choć przyszli w mniejszej liczbie niż podczas meczów rozgrywanych w weekendy, to jednak mocno dopingowali swoją drużynę. W nagrodę po raz pierwszy w tym sezonie mogli zobaczyć, jak gorzowskie zawodniczki rzuciły w Arenie co najmniej sto punktów.

Jak gorzowianie dopingowali swoje koszykarki? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć.

Czytaj również:

Tak kibice dopingowali koszykarki AZS-u Gorzów. Nikt nie żałował gardła!