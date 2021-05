Kibice Zastalu Zielona Góra chcieli podziękować koszykarzom za udany sezon. Przyjechało kilkudziesięciu policjantów, pięcioma radiowozami

- Chcieliśmy podziękować naszym koszykarzom za znakomity sezon. Niestety, polska policja nam to uniemożliwiła - mówił Zbigniew Kędzierzyński. - Wszyscy wiedzą, jakimi jesteśmy kibicami, nikt tu by pewnie nie łamał prawa. Spotkaliśmy się przed i po meczu z CSKA Moskwa, był zachowany dystans, ludzie mieli maseczki, wszystko było OK. A dzisiaj to jest po prostu kpina - teatry są jeszcze zamknięte, a teatr urządziła polska policja przed CRS.