Kickboxerzy z Nowego Miasteczka wyróżnieni w Plebiscycie Sportowym Gazety Lubuskiej. „Jesteśmy dla siebie drugą rodziną”

Tradycyjnie częścią 61. edycji plebiscytu było głosowanie czytelników Gazety Lubuskiej na najpopularniejszych sportowców i trenerów województwa oraz poszczególnych powiatów. Laureaci zostali nagrodzeni podczas Gali Sportu Lubuskiego.

Dwie nagrody trafiły do przedstawicieli Maku Gym Nowe Miasteczko. To klub założony przez utytułowanego kickboxera Tomasza Makowskiego, dziewięciokrotnego mistrza świata K1 i muay thai, a także organizatora gal z cyklu Makowski Fighting Championship. To właśnie pod jego okiem szkoli się Aleksandra Cybulska, która została wybrana najpopularniejszym sportowcem wśród kobiet. W 2023 roku zdobyła ona m.in. brązowy medal młodzieżowych mistrzostw świata oraz tytuł mistrzyni Polski w muay thai. Ponadto dwukrotnie była wicemistrzynią Polski w K1.