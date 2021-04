Kiedy luzowanie obostrzeń w Polsce? Rząd ma zdradzić, jaki jest plan na najbliższy czas

Z dotychczasowych wypowiedzi polityków wynika, że luzowanie obostrzeń ma nastąpić przede wszystkim w sferze edukacji. - Jeżeli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, to możemy zapomnieć o szkole dla dzieci, czy o wakacjach dla nas wszystkich – oświadczył we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na razie nie wiadomo jak ma wyglądać luzowanie obostrzeń w edukacji. Rozważany jest powrót do szkoły dzieci z klas I-III. W Polsce są jednak regiony, gdzie wskaźnik zakażeń wciąż jest wysoki. W związku z tym rząd rozważa podzielenie Polski na strefy i stopniowy powrót dzieci do szkół.