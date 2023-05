Kiermasz Ogrodniczy Zielone Ogrody nad Odrą w Nowej Soli od szóstej rano przyciągają tłumy klientów, nie tylko z miasta, ale i okolicy

Pierwsi klienci byli na placu parkingowym przy al. Wolności w Nowej Soli już po godz. 6 rano. Jeszcze więcej osób doszło ok. godz. 8.00. Oficjalnie kiermasz zaczynał działalność o godz. 10. Dwie godziny później jeden z wystawców przyznał, że już mało zostało towaru, bo od rana schodziło wszystko.

– Przyjeżdżamy, co roku – mówi pan Grzegorz, który z rodzicami niósł zakupy. – Wiele roślin kupionych w Nowej Soli rośnie u nas w Szprotawie przy domu i na ogródku, pod altaną. Co roku u kogoś innego kupujemy. Rośliny się przyjmują i ładnie rosną.

Tym razem szprotawianie kupili pelargonie (ok. 8 zł za sztukę) , begonie (ok. 3,5 zł) i krzew róży.