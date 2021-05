Klenica. 2-letni Michałek wpadł do szamba. Teraz chłopiec walczy o normalne życie!

Dramatyczny wypadek w Klenicy

Do dramatycznych zdarzeń doszło w piątek (16 kwietnia) w niewielkiej Klenicy w gminie Bojadła. – Przyjechaliśmy z Zielonej Góry z rodziną do babci na grilla. Tego dnia trochę padało, ale Michałek i Antoś i tak bawili się na podwórku przed domem – opowiada pan Marcin. – W pewnym momencie zobaczyliśmy, że jednego z chłopców nie widać. Od razu zaczęliśmy go szukać. No i wtedy babcia zauważyła, że wpadł do szamba. Dziś podejrzewamy, że stało się to przez kota...

Chłopiec został szybko wyciągnięty ze zbiornika, rozpoczęła się walka o jego życie. Rodzina od razu zadzwoniła do służb ratunkowych, a pani Andżelika sama rozpoczęła reanimację. Najpierw na miejscu pojawił się śmigłowiec Lekarzy Pogotowia

Ratunkowego, a zaraz potem strażacy z OSP w Klenicy.