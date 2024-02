Klub Gladiator w Lubuskiem: ta dyskoteka przyciągała ludzi z całego województwa. Ta muza! Ten klimat! Bójki też były...

Klub Gladiator znany był, przynajmniej oficjalnie, z działalności muzycznej, organizacji dwupoziomowych dyskotek, z wykorzystaniem nowoczesnego lasera dyskotekowego, i mocno rockowych koncertów. To tutaj wystąpił kwiat lubuskiej sceny rockowej, m.in. Shaft, Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach, Monastery, Guess Why, Supreme Lord i Ebola. Grali też np. DJ Anioł i DJ Quarto - rezydenci Gladiatora. Bywalcy byli z tego zadowoleni. Zobaczcie archiwalne zdjęcia: