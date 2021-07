KO Streetball. Do Krosna Odrzańskiego przyjedzie Marcin Gortat!To będzie największe święto ulicznej koszykówki w Polsce! Łukasz Koleśnik

Już w ten weekend odbędzie się kolejna odsłona koszykarskiego święta w Krośnie Odrzańskim - KO Streetball. I jak sugeruje hasło imprezy - "Endgame" - będzie to ostatnia taka impreza w naszym mieście. Ale za to jaka! Będzie się działo! Do Krosna Odrzańskiego przyjedzie Marcin Gortat!