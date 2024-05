Kobieta zaginęła w lesie. Liczyła się każda minuta. Do akcji wkroczyli terytorialsi!

Szkolą się nie tylko w koszarach

Żołnierze otrzymali wezwanie do osoby znajdującej się na szczycie wieży widokowej w lesie. Po odnalezieniu tego miejsca okazuje się, że poszkodowana jest nieprzytomna i nie oddycha. Żołnierze muszą podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową, wezwać zespół medyczny i przeprowadzić ewakuację z wieży. To dramatyczne zdarzenie na szczęście nie miało miejsca w rzeczywistości. Było jednym z elementów szkolenia skwierzyńskich terytorialsów.

Stu nowych rekrutów na szkoleniu w Lubuskiem. Trafili do naszych koszar

To była dla nich praktyczna lekcja

Dokładnie zaaranżowane ćwiczenia były dla żołnierzy praktyczną lekcją, bo odbywały się w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Do akcji wykorzystano grupy zmotoryzowane oraz drona, a także sekcję konną, dzięki której żołnierze mają możliwość szybkiego przemieszczenia się do wskazanego miejsca i zdecydowanie lepszy wgląd w teren.