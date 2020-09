Kodeks pracy 2020. Czeka nas prawdziwa rewolucja: zmiany w urlopach, zarobkach, pracy zdalnej

Długość urlopu wypoczynkowego miałaby być taka sama dla wszystkich, niezależnie od stażu pracy i wynosiłby 26 dni. Obecnie pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 20 dni urlopu, gdy pracuje krócej niż 10 lat, i 26 dni przy dłuższym stażu pracy. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, obecnie wlicza się:

Posłowie przyznają, że resort rodziny pracuje nad nowym Kodeksem pracy . Wiele wskazuje na to, że prace znajdą swój finał jeszcze w tym roku. Ministerstwo na razie nie zdradza szczegółów.

Równe płace dla kobiet i mężczyzn

Projekt zakłada, że różnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć może być uznane za mobbing. Co to oznacza? Że np. kobieta, która w danej firmie zarabia mniej od mężczyzny, choć wykonuje taką samą pracę, będzie mogła pozwać pracodawcę do sądu pracy.

Zmiana jest konieczna, bo według GUS kobiety w Polsce zarabiają o ok. 19 proc. mniej niż mężczyźni

Nie ma jednak co spodziewać się, że pracodawcy automatycznie dadzą kobietom podwyżki. Jeśli jednak pracownica udowodni przed sądem, że jej firma różnicuje pensje ze względu na płeć, wtedy pracodawca będzie musiał podnieść jej pensje i jeszcze wypłacić odszkodowanie.