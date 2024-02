Kolejka ogrodowa w Nietoperku. Niezwykła atrakcja turystyczna w Lubuskiem! Dzieci piszczą tutaj z radości!

Kolejka w Nietoperku: jak dojechać

Kolejka w Nieterku: opinie gości

Byłem kilkukrotnie, pierwszy raz był chyba w pierwszym roku powstania. Polecam to zobaczyć i poczuć. Frajda dla dzieciaków, ale pierwszy raz pojechaliśmy ekipą samych dorosłych. Podziwiam Pana za ogrom włożonej pracy, a co roku jak się zajedzie to widać jak jest to rozbudowywane.

Bardzo polecamy to miejsce. Zaplanowaliśmy nocleg w drodze nad morze w agroturystyce, która znajduje się pośród kolejek. Świetna zabawa dla dużych i małych. Na obiekcie jest też piękna makieta kolejek. Widać, że Pan Motorniczy wkłada w to miejsce cale serce. Życzymy Panu, aby nigdy ta pasja nie zgasła. Na pewno wrócimy.

Kolejka w Nietoperku: z miłości do kolei

To niezwykle przyjazny (choć skromny) człowiek. Raczej jest z tych małomównych, ale gdy się go zagada, o kolei może opowiadać bez przerwy. Bo to jego największa miłość - po żonie Teresie.

Nic dziwnego: na kolei pracował wiele lat, a imponująca kolejka to jego autorskie dzieło. Nie ma w tym żadnej przenośni ani przesady. To on zbudował całą atrakcję turystyczną od podstaw. Tory, wagony, lokomotywy, wszystkie miniatrakcje na trasie: stacje, domki, miniatury międzyrzeckich atrakcji.

- Koleją interesowałem się tak naprawdę od dziecka, aż w końcu przyszedł pomysł, aby się pobawić, zrobić coś dla wnuków. Na początku powstał tylko jeden wagonik i kawałem toru, co roku dokładałem jakiś nowy element. Praktycznie po ośmiu latach powstała cała infrastruktura i cała kolejka - opowiadał "GL".

I teraz ważna sprawa: kolejka pod koniec zeszłego roku przeszła kilka napraw i modernizacji i znowu działa pełną parą. Dlatego śmiało przyjeżdżajcie. A jak już będziecie, to pamiętajcie, że kilka kilometrów obok znajduje się zamek jak z "Gry o Tron"