Kolejki do... pochówku? Na pogrzeb trzeba czekać nawet tydzień, a na cmentarzach jest coraz mniej miejsc

Tylko w województwie lubuskim liczba ubiegłorocznych zgonów wzrosła o blisko 10 procent w porównaniu do roku 2020. A jeśli zeszłoroczne dane porównamy z tymi z 2019, to okazuje się, że wzrost jest już o blisko 25 procent.

Trzeba powiększyć cmentarz

Gorzowski cmentarz komunalny to jedna z największych nekropolii w regionie. To właśnie tu w listopadowe święto tłumnie przybywają gorzowianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości, bo niemal każdy ma w tym miejscu grób kogoś z bliskich. Założony blisko sześćdziesiąt lat temu cmentarz obecnie zajmuje ponad trzydzieści hektarów terenu. Ale niebawem zostanie powiększony. Wszystko przez to, że rośnie liczba zgonów, co oznacza, że miejsca na pochówki szybko się zapełniają.