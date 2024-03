Kolejki NFZ do alergologa dziecięcego w woj. lubuskim. Stan na 25.03.2024

Kolejki NFZ do alergologa dziecięcego w województwie lubuskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego alergologa dziecięcego termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do alergologa dziecięcego w województwie lubuskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do alergologa dziecięcego w województwie lubuskim.

Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci)

Adres: Ul. Ludwika Waryńskiego 2, Zielona góra

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.04.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.03.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.03.2024) Liczba osób w kolejce: 48

Telefon: +48 68 329 66 40

W czym specjalizuje się alergolog dziecięcy?

Alergolog dziecięcy specjalizuje się w chorobach, które są wywoływane przez alergeny u dzieci do 18 roku życia. Alergeny to substancje, które można spotkać w naszym środowisku i powodują one reakcje uczuleniową. Mogą to być konserwanty, metale, składniki pokarmowe, sierść zwierząt, roztocza oraz pleśń. Przez reakcję uczuleniową układ immunologiczny dziecka zaczyna działać nieprawidłowo i organizm uruchamia mechanizm obronny do walki z wrogiem.