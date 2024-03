Kolejki NFZ w woj. lubuskim do psychologa dziecięcego - 18.03.2024 Redakcja Strony Zdrowia

Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do psychologa dziecięcego na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 18.03.2024) trzeba czekać w kolejce do psychologa dziecięcego na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.