Kolejna awaria na przejeździe kolejowym w okolicy Nowej Soli. Trzeba zachować szczególną ostrożność na trasie Nowa Sól - Bytom Odrzański

Więcej informacji o zasadach bezpieczeństwa można znaleźć na stronie:

ZOBACZ to miejsce na mapie:

Awaria na przejazdach kolejowych w Nowej Soli

Przypomnijmy, nadal jest awaria na przejazdach kolejowo-drogowych na ul. Głogowskiej i Żabiej w Nowej Soli. To te same tory na trasie Nowa Sól - Bytom Odrzański. Do awarii doszło 12 maja podczas wyładowań atmosferycznych.

Wymiana uszkodzonych systemów powinna być zakończona w czerwcu. Do tego czasu na przejazdach obowiązują dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Na przejazdach ograniczono prędkość pociągów, maszyniści, zbliżając się do skrzyżowań włączają dodatkowe sygnały, a po obu stronach torów ustawiono dodatkowe znaki – znak stop oraz informację o usterce urządzeń.