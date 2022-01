Kolejna kolizja na niebezpiecznym skrzyżowaniu w Kostrzynie nad Odrą. Zderzyły się audi i renault. Jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo

Do groźnej kolizji doszło w czwartek, 13 stycznia, na skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej i Północnej w Kostrzynie nad Odrą. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo.



Kolizja miała miejsce około godziny dziewiątej rano. Brały w niej udział dwa samochody osobowe: audi i renault. - Doszło tu do wymuszenia pierwszeństwa. Sprawca kolizji otrzymał mandat w wysokości 1,5 tys. zł - mówi podinsp. Grzegorz Jaroszewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.



Na szczęście w zderzeniu dwóch aut skończyło się jedynie na uszkodzonych pojazdach. Osoby podróżujące samochodami nie odniosły żadnych poważniejszych obrażeń. Na miejsce przyjechał patrol policji, pogotowie i dwa zastępy straży pożarnej. Miejsce, w którym doszło do kolizji, jest jednym z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w Kostrzynie nad Odrą. Regularnie dochodzi tu do wypadków i kolizji.



Zdjęcia z miejsca zdarzenia publikujemy dzięki uprzejmości profilu facebookowego Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą.





