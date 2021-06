Kolejne terminy dla Bartosza Zmarzlika w żużlowym kalendarzu cyklu Grand Prix

Dwie rundy na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

Dwukrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik o trzecią z rzędu koronę żużlowego „króla" miał w tym roku rywalizować w 11 turniejach, ale zakładany plan legł w gruzach jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Organizatorzy cyklu Grand Prix – z uwagi na pandemię koronawirusa – najpierw odwołali zawody w Terenzano, później w Teterow, Cardiff i Warszawie. Z kolei zaplanowaną na 5 czerwca imprezę w Pradze przeniesiono na lipiec, dokładając Czechom organizację jeszcze jednego turnieju. Wiadomo było, że następne zawody - 30 lipca we Wrocławiu – nie zostaną odwołane, ale rozważano też, czy na Stadionie Olimpijskim rozegrany zostanie dodatkowy turniej. Organizatorzy to potwierdzili, czwarta runda cyklu odbędzie się 31 lipca. – Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym partnerom z Wrocławia za to, że ponownie zgodzili się gościć dwie rundy cyklu – powiedział Paul Bellamy, dyrektor zarządzający w BSI, firmie, która organizuje Grand Prix. – Po sukcesie podwójnego turnieju w 2020 roku, wiedzieliśmy, że wrocławski klub będzie idealnym partnerem, by ponownie gościć dwudniowe wydarzenie. Dziękujemy za ich wsparcie i pomoc w rozszerzeniu kalendarza cyklu, który wcześniej był ograniczony ze względu na pandemię koronawirusa.