Kolejny chiński tygrys wchodzi do Szprotawy! Zatrudni 400 osób!

Koncern chemiczny Kingfa został założony blisko 30 lat temu w prowincji Kanton w Chinach. Obecnie główna siedziba mieści się w Hongkongu. W Polsce firma jest znana między innymi dzięki produkcji maseczek oraz rękawiczek medycznych. To jednak tylko jeden z działów, którymi zajmuje się Kingfa. Koncern produkuje również elementy dla Mercedesa, Bosha, Simensa oraz innych, znanych firm. Na całym świecie ma 20 zakładów, w których zatrudnia ok. 10 tys. pracowników. Prowadzi też badania naukowe w zakresie wytwarzania nowych technologii. - W Europie jest w tej chwili tylko jeden z naszych zakładów - powiedział pan Li Nanjing. - W Szprotawie wybudujemy drugi. Tu znaleźliśmy dobre warunki i zrozumienie.

Firma Kingfa Sci. & Tech. Co. Ltdjest wiodącym na świecie dostawcą granulatu z biodegradowalnych, przyjaznych dla środowiska tworzyw sztucznych, który wykorzystywany jest w branżach: AGD, motoryzacyjnej, elektronicznej czy meblarskiej. Drugi w Europie zakład produkcji żywic z tworzyw sztucznych mieści się Wiesbaden, w Niemczech.