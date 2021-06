Kolejny pożar starych zabudowań w okolicach Skwierzyny! Czy w okolicy działa podpalacz?

Pożar w Skwierzynie

Jeżeli chodzi o pustostany, to ostatnim, który strawił ogień był ten z ul. Działkowców w Skwierzynie. - Zgłaszający widział sporą łunę, ale nie mógł określić, czy to pali się altanka, czy coś innego, dlatego do zgłoszenia wyjechał średni zastęp oraz ciężki jelcz – mówi prezes OSP Skwierzyna Michał Kowalewski.

Już po dojeździe pierwszego zastępu, okazało się, że pali się budynek drewniany i przylegająca wiata z sianem. Po kilku minutach pożar został opanowany. By dogasić zgromadzone tam siano, konieczne było jego rozrzucenie. Minęły dwie godziny nim strażacy uporali się z dogaszaniem pozostałości budynku i składowanego tam siana.

Pożar tym razem był niegroźny. Gorzej w przypadku dwóch wcześniejszych. Tam wywołane zadymieniem, bo paliły się także opony, zagrożenie dla pobliskiego lasu, jak i środowiska, było nieporównywalnie większe.