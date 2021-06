Kolejny radny sejmiku z pracą od marszałka

- Realizujemy projekt, który wymaga dodatkowego zatrudnienia i dlatego zatrudniamy dodatkową kadrę - mówi Andrzej Żywień. - Powstaje u nas środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Koszt to 13 mln złotych. Tylko cztery miasta w Polsce realizują takie zadania i jesteśmy z tego bardzo dumni. Jednak ogrom pracy, jaki stoi przed nami, sprawia, że będzie wiele nowych zatrudnień. Są potrzebni specjaliści do pracy z dziećmi, ale też oprawa administracyjna i w tym sektorze potrzebujemy fachowców.

Radni Koalicji Obywatelskiej już ponad dwa lata temu utarli pogląd, że osoby zmieniające barwy polityczne są zwykłymi „kałużami”, a ich zachowanie nazywali korupcją polityczną. To określenie zaczęło funkcjonować po zmianie barw przez Wojciecha Kałużę, który po wyborach w 2018 roku porzucił Koalicję Obywatelską w sejmiku śląskim i przeszedł do klubu PiS. Mimo że teraz sytuacja jest analogiczna, nikt z rządzących województwem nie odważy się na takie słowa. Radna Paluch-Słowińska od marca pracuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

- Zatrudnianie radnych w jednostkach marszałkowskich uzależnia ich wolę od woli pani marszałek i jest to zaprzeczenie elementarnych zasad demokracji - podkreśla Marek Surmacz. - Prawdopodobnie nie narusza to prawa, ale jest bezczelnym sposobem na uzależnianie polityków samorządowych od władzy. Pani Paluch-Słowińska jest czwartą radną sejmiku, która znalazła robotę w strukturach marszałka. Dziś wiemy, że jest wiele form dotarcia do radnych i zniewalania ich woli od zarządu województwa i nie wyobrażam sobie, aby taki radny miał potem elementarną zdolność krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, która go otacza.

Kulczycka: To spłata za głos w sejmiku

Dla radnej Beaty Kulczyckiej z Samorządowego Lubuskiego zatrudnienie radnej w strukturach samorządowych jest skandalem. - Pani marszałek, która często mówi, że jest przeciw upaństwowieniu szpitali, bo boi się namiestników, powinna sama spojrzeć na swoją kadrę menedżerską. Kwestia zarządzania szpitalami zmusza do myślenia. Dla mnie jednak to nic nowego. To są typowe schematy działania dla partyjnych działaczy i po prostu spłata za „kupowanie” głosów w sejmiku. Pamiętamy, jak w moim przypadku mówiono bezpodstawnie o korupcji politycznej. Tymczasem prawdziwą korupcją możemy nazwać to, co się dzieje w jednostkach marszałka.

Przypomnijmy, że w szpitalach marszałkowskich jest już zatrudnionych czterech radnych Koalicji Obywatelskiej. Oprócz Paluch-Słowińskiej w marszałkowskiej służbie zdrowia zatrudnieni są: Sebastian Ciemnoczołowski w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, Mirosław Marcinkiewicz w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie i Grzegorz Potęga w Lubuskim Centrum Ortopedii.