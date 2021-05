Kolejny tydzień i kolejne zgłoszenia o śmieciach w zielonogórskich lasach. Czy ten proceder kiedyś się skończy? Mieszkańcy proszą o pomoc

Ostatnio bałagan zgłosili nam mieszkańcy Starego Kisielina. Mówią, że tereny zaśmiecone sprzątają, ale powoli brakuje im już sił. Bo śmieci powracają.

Odpady można np. spotkać w lesie. O to, pod czyją jest opieką, spytaliśmy w urzędzie miasta, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ale i w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. O interwencję poprosiliśmy też Nadleśnictwo Przytok. Obiecano nam, że straż leśna przyjrzy się tej sprawie.

I tu apel do mieszkańców, by nie podrzucali śmieci do lasu. Przecież to nasze wspólne dobro...