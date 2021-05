Kolejowy Dzień Dziecka w Zielonej Górze. Czeka mnóstwo atrakcji OPRAC.: (u)

W programie m.in. malowanie twarzy pixabay.com

We wtorek, 1 czerwca, warto zajrzeć do czerwonego namiotu przy dworcu głównym PKP w Zielonej Górze. Z okazji Dnia Dziecka lubuski zakład POLREGIO zaprasza całe rodziny do strefy młodego podróżnika.