Komornik na koncie senatora Wadima Tyszkiewicza. Były prezydent Nowej Soli nie chce płacić abonamentu RTV

Czytelnik z Nowej Soli chciał zaoszczędzić i uniknąć podwyżki cen za prąd. Podpisał nową umowę. Nie spodziewał się aż takich rachunków

– Nie przyszło mi do głowy, że taka firma, w której udziały ma skarb państwa, może pozwolić sobie na takie rzeczy. To mi wygląda po prostu na naciąganie ludzi – opowiada pan Bogdan z Nowej Soli, który chciał oszczędzić i mieć stałą kwotę do płacenia za prąd przez trzy lata.