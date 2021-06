Kompleksowa opieka dla pacjentów z rakiem jelita grubego. W Gorzowie powstało specjalne centrum

Trzeba było spełnić wymagania

Gorzowskie Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego jest jedną z kilkunastu takich placówek, jakie powstaną w całym kraju. We wszystkich obowiązywać będą te same procedury i standardy.

- Takie centra mogły tworzyć tylko szpitale, które mają odpowiednio przygotowany zespół i wyposażenie. To między innymi co najmniej dwóch lekarzy specjalistów chirurgów lub chirurgów onkologicznych, którzy w ostatnim roku kalendarzowym przeprowadzili minimum piętnaście zabiegów usunięcia nowotworu jelita, co najmniej dwóch specjalistów w dziedzinie patomorfologii, co najmniej dwóch lekarzy gastroenterologów, lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej, onkologów klinicznych, pielęgniarki, fizjoterapeutów, psychoonkologów i dietetyka - mówi Agnieszka Wiśniewska, rzeczniczka gorzowskiej lecznicy.