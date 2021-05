Kończy się sprzedaż karnetów, zaczyna kupno biletów. Kto będzie mógł obejrzeć mecze Stali Gorzów z trybun?

Kończy się sprzedaż karnetów, zaczyna kupno biletów na mecze Stali Gorzów na stadionie im. Edwarda Jancarza w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi. Kto będzie mógł obejrzeć naszych żużlowców z trybun "Jancarza"?

W czwartek 13 maja o 19.47 (rok założenia klubu) wystartuje sprzedaż biletów na domowe mecze Stali Gorzów w PGE Ekstralidze. Pierwszeństwo w wejściu na obiekt przy ul. Śląskiej będą mieli ci kibice, którzy zakupili karnety, ale Stal nie zakłada, by te zostały wysprzedane w liczbie odpowiadającej 25 proc. pojemności „Jancarza” (możliwość nabycia karnetu trwa do 13 bm. do 18.00). Nie zmienia to faktu, że liczba biletów do kupienia jest ograniczona, więc w imieniu klubu zachęcamy do jak najszybszego ich zakupu na poszczególne trzy najbliższe mecze przez stronę internetową bilety.stalgorzow.pl. PRZECZYTAJ TEŻ

O karnetach dla kibiców na mecze Stali Gorzów Oto cennik biletów: 5zł Normalny Trybuna Niska

55zł Normalny Trybuna Wysoka

Junior 7-15 lat - 20zl - Trybuna Niska, Trybuna Wysoka

Senior - 35zł - Trybuna Niska,

Senior - 40zł Trybuna Wysoka

do 6 roku życia włącznie za darmo

Bilet Rodzinny 2 normalne + 1 junior - wtedy bilet junior za 10zl.

Co ciekawe, 10 proc. wpływów ze sprzedaży biletów na najbliższe spotkanie Stali zostanie przekazane na leczenie małej Niny Słupskiej, która cierpi na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Przypomnijmy, w związku z panującą epidemią koronawirusa w Polsce i związanymi z tymi obostrzeniami rządowymi dopiero od 15 maja kibice będą mogli wrócić na stadiony, i to w ograniczonej liczbie. A to oznacza, że fani Staleczki pierwszy raz w tym roku będą mogli pojawić się na "Jancarzu" na meczu 23 maja z Eltroksem Włókniarzem Częstochowa. I to na to spotkanie, i na kolejne, będą sprzedawane bilety. W jakiej liczbie? Dziś trudno to oszacować. Wszystko będzie zależało od tego, ile dokładnie zostało kupionych karnetów, w tym też sponsorskich. Klub nie wyklucza, że ta procedura sprzedaży biletów na poszczególne spotkania nie będzie trwała długo, o czym będzie na bieżąco informować za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Ilu kibiców na meczach Stali Gorzów? W każdym razie na stadionie im. Edwarda Jancarza będzie mogło zasiąść ok. 3,5 tys. sympatyków "czarnego sportu". I tak aż do 29 maja, kiedy to na obiektach będzie mogło zjawić się ich dwukrotnie więcej. Czy to oznacza, że tylu wejdzie na spotkanie z eWinner.pl Apatorem Toruń, które zgodnie z terminarzem ma odbyć się dzień wcześniej? Na dziś byłoby to 25 proc., ale nie można wykluczyć, że ten mecz - podobnie zresztą jak ten z Włókniarzem - ze względu na obecność kibiców na stadionie zostanie przełożony na inny termin przez Żużlową Ekstraligę. Według obowiązujących aktualnie przepisów z pewnością starcie 6 czerwca z Fogo Unią Leszno obejrzą kibice w liczbie odpowiadającej 50 proc. miejsc na stadionie. Ale te, jak wiadomo, mogą zmienić się. Kup kartę parkingową na mecze Stali Gorzów Trwa też sprzedaż kart parkingowych na sezon 2021. W sprzedaży znajdują się karty na Parking P2 (wjazd naprzeciwko PG). Jak informuje klub, karty parkingowe na mecze PGE Ekstraligi rozgrywane na "Jancarzu" są w cenie 140 zł. Dostępne są także karty parkingowe na Parking PG dla motocykli. Ich cena to 70 zł. Karty parkingowe dostępne tylko w sklepie klubowym przy bramie głównej stadionu im. Edwarda Jancarza.

Polacy najaktywniejsi w Europie