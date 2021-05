Konflikt w radzie powiatu świebodzińskiego. Czy radny Tomasz Możejko powinien stracić mandat?

Na ostatniej sesji rady powiatu pojawiła się dyskusja nad przyszłością radnego Tomasza Możejko. Wszystko w związku z wnioskiem dotyczącym wygaśnięcia jego mandatu. Za przyjęciem wniosku był klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

- W pełni przekonujące dla nas było uzasadnienie, oparte w gruncie rzeczy na zeznaniach jakie radny Możejko udzielił w sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Zeznał on tam, że jego miejscem życia i funkcjonowania jest Gorzów, a Świebodzin to jedynie jego centrum polityczne i adres zameldowania. Nijak ma się to do zapisów Kodeksu Wyborczego, który stwierdza, że prawo wybieralności do danego organu ma osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady. Zatem w naszej ocenie, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały oznaczać to może, że utracił on prawo wybieralności