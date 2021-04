Koniec budowy kanalizacji w Zielonej Górze Ochli. Będzie się można do niej przyłączać już w maju

ZWiK nie tylko buduje, ale i modernizuje sieci kanalizacyjne

ZWiK nie tylko buduje nowe sieci kanalizacyjne, ale także wymienia stare. Właśnie trwa wymiana sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i częścią przyłączy do budynków przy ul. Morelowej i Wąskiej w Zielonej Górze. Roboty prowadzone są bezwykopowo, co w dużej mierze eliminuje wszelkie utrudnienia. Zakres prowadzonych prac to ok. 1 km sieci i ponad 70 m przyłączy wodociągowych. Inwestycja to zaplanowany kolejny etap wymiany sieci azbestocementowej w mieście.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski. Wartość zadania to 740.000,00 zł netto.

Termin realizacji zaplanowano do końca czerwca 2021 r.