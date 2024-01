Koniec koszmaru zaniedbanych zwierząt z gospodarstwa pod Krzeszycami. Głodzone i zaniedbywane bydło znalazło nowy dom

Pierwszy raz o gospodarzu, który zaniedbywał zwierzęta, pisaliśmy lata temu. Wtedy to znaleziono cztery padłe krowy w rowie i cielaka na łące, który miał odcięte kończyny . Już wtedy mieszkańcy mówili o tym, że sprawa jest im znana. Mówili, że wiedzą, że ten mężczyzna nie radzi sobie ze zwierzętami, nie potrafi o nie zadbać. Mówili, że wynika to z jego nieporadności. Mimo interwencji zwierząt nie odebrano mężczyźnie . Służby stwierdziły, że zwierzęta miały zapewniony pokarm w odpowiedniej ilości, a za przyczynę zdarzenia wskazały źle zabezpieczony teren.

Sprawa ciągnęła się latami. Przeciwko gospodarzowi toczyło się kilka postępowań

O tym, co dzieje się w okolicach Krzeszyc, zrobiło się ponownie głośno kilka dni temu. W poniedziałek 22 stycznia w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać wycieńczone i wychudzone bydło. Niektóre ze zwierząt były tak słabe, że nie były w stanie się podnieść.

- Ten problem trwa od wielu lat i doskonale zdajemy sobie z niego sprawę. Interweniowaliśmy wielokrotnie, ale zawsze bez skutku. Dysponujemy całą galerią zdjęć, na których wyraźnie widać, jak cierpią te zwierzęta. To dzieje się cały czas. Latem bydło przebywa na polu w upale i wyrządza okolicznym rolnikom spore szkody, bo wyjada uprawy, ale przynajmniej nie chodzi głodne. Teraz kiedy jest zima, a na polach pusto, to zwierzęta nie mają co jeść. Do tego dochodzi mróz, wysoki poziom wody, bo w pobliżu znajduje się kanał i błotniste tereny, a one są bardzo osłabione i nie mogą się poruszać. Zgłaszaliśmy tę sprawę policji oraz inspektorom weterynarii i ona w końcu musi zostać rozwiązana - mówił naszej dziennikarce w poniedziałek wójt gminy Stanisław Peczkajtis.

Zwierzęta były zagłodzone. Niektóre sztuki bydła padały z wycieńczenia. Ryszard Dubik/ Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą

Sprawę znała także policja. Trzy lata temu była prowadzona sprawa o wykroczenie dotyczące nieostrożnego trzymania zwierzęcia, która skończyła się mandatem. - W ubiegłym roku mieliśmy kolejne takie zgłoszenie i w związku z tym, że nasza wcześniejsza reakcja nie przyniosła oczekiwanego skutku, policjanci podjęli decyzje o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu. Ponadto policjanci wydziału kryminalnego skierowali do sądu akt oskarżenia wobec właściciela, który dotyczył znęcania się nad zwierzętami, na co pozwolił zebrany wcześniej materiał dowodowy - poinformowała nas młodsza aspirant Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.