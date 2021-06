Koniec ulubionej cukierni mieszkańców Nowej Soli i Międzyrzecza. Sieć zamyka swoje punkty w dwóch lubuskich miastach

Nie tylko wzrosły koszty zatrudnienia pracowników. Przedsiębiorcy ponoszą też inne wysokie opłaty związane z działalnością gastronomiczną. Droższe są również składniki nadzienia pączków. Ale wpływ ma również okolica.

- My byśmy chcieli dalej prowadzić te pączkarnie. Liczyliśmy, że jakoś to będzie. Ale to idzie w drugą stronę. Kiedy w okolicy zamyka się 30 procent lokali, ludzie przestają przychodzić do tych, które zostały. Szkoda ludzi, którzy pracują – przyznaje T. Kochański.