Koniec z suchą trawą na tym stadionie. Jest system nawadniania | WIDEO, ZDJĘCIA

W ramach prac renowacyjnych stadionu miejskiego, wykonawca przeprowadził badanie gleby w zakresie analizy chemicznej ph, aby sprawdzić, czego potrzebuje, aby trawa dobrze rosła. Zastosowano aerację, czyli napowietrzenie gleby. Trawa jest dosiana i nawożona. Aby nie była już sucha, uruchomionych zostało 13 zraszaczy ze sterownikiem. Zraszacze poprowadzono podziemną instalacją. Wartość prac to tys. złotych.

Burmistrz podkreśla nieocenione korzyści z tych prac i zapowiada kolejne.

– Po wielu sezonach użytkowania, nasz stadion wymagał już prac interwencyjnych. Inwestycja w nawadnianie znacząco poprawi stan murawy, co z kolei może przyczynić się do lepszego treningu i gry naszych piłkarzy – mówi burmistrz Antkowiak. – Prócz poprawy jakości stanu technicznego stadionu, pracujemy także nad koncepcją miejskiej hali sportowej. Będzie to ogólnodostępne miejsce, które ma zaspokoić potrzeby treningowe naszych klubów i stowarzyszeń sportowych.