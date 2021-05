Koniecznie zajrzyjcie do parku w Laskach. Wart jest długiego spaceru

Pałac z przełomu XVII i XVIII wieku był dwukrotnie przebudowany - po raz pierwszy w 1856 r. przez pruskiego architekta Fridricha Augusta Stülera, a następnie w 1911 r. Pierwotną formą zieleni komponowanej był przyległy do XVIII-wiecznego pałacu kwaterowy ogród barokowy z zarysem okrągłej rabaty pośrodku. Od XVIII w. - do XIX w. układ został przekształcony poprzez otwarcie widokowe od strony pałacu na polanę ze szpalerami grabowymi. Konsekwencją powstania oranżerii było utworzenie poprzecznej osi założenia parku w kierunku północ-południe. Kolejną zmianą ok. 1846 r. było wprowadzenie na terenie parku cieku ze stawem i wyspą oraz wielu nasadzeń.

Co to za dziwna, betonowa konstrukcja w środku lasu?

Laski już są, za chwilę wyłonimy wykonawcę rwitalizacji pałacowego parku w Nietkowie oraz arboretum. Mamy już przystań odrzańską.

I zapraszamy do nas, chociażby mieszkańców Zielonej Góry, ale i innych miejscowości - mówi burmistrz czerwieńska Piotr Iwanus..

W 2011 r. gmina Czerwieńsk oraz niemiecka Rothenburg O.L. złożyła dokumentację projektu: „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk” do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia. Projekt zyskał pozytywną opinię Komitetu Monitorującego w Dreźnie. Rothenburg to niewielkie miasteczko położone w Saksonii, blisko polskiej granicy. Liczy ok. 5 tys. mieszkańców. Tak samo jak Czerwieńsk, założone zostało przez ród Rothenburgów. Po niemieckiej stronie podobny szlak już istnieje. Ten w Polsce, będzie niejako jego przedłużeniem.

Zobacz piękne lubuskie pałace