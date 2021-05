KONKURS DLA DZIECI. Stwórz własny las w słoiku i zgarnij atrakcyjne nagrody

Las w słoiku to modna i efektowna ozdoba wielu wnętrz, a jej własnoręczne wykonanie w domowym zaciszu jest dziecinnie proste. Spółka GAZ-SYSTEM, odpowiedzialna za budowę gazociągu Baltic Pipe w Polsce, zaprasza więc dzieci w wieku od 7 do 15 lat do udziału w konkursie „Zielony zawrót głowy Baltic Pipe”, w którym zadaniem jest właśnie przygotowanie własnego lasu ukrytego w słoiku.

Do wykonania pracy potrzebne będą:

słój lub inne pojemne, szklane naczynie,

lub inne pojemne, szklane naczynie, podłoże – w tej roli świetnie sprawdzi się zwykła ziemia ogrodnicza , piasek, kolorowe żwirki lub keramzyt,

, piasek, kolorowe żwirki lub keramzyt, ozdoby i dodatki takie, jak np. szyszki, kora, kamienie, korzenie czy muszelki,

węgiel aktywny, który zabezpieczy rośliny przed gniciem (można go kupić w aptece),

a przede wszystkim - wybrana roślina.

Co jeszcze przyda się przy przygotowania Waszej ozdoby w szkle? Bez wątpienia pomysł i wyobraźnia! Mali ogrodnicy mogą zbudować las, ogród, a nawet... własną plażę!

Ważne, aby w projekcie nie zabrakło motywu, kojarzącego się z projektem Baltic Pipe np. przez wykorzystanie kolorystyki czy logotypu projektu. KLIKNIJ, aby dowiedzieć się więcej o Baltic Pipe

Słój gotowy? Zróbcie mu zdjęcie i prześlijcie do nas!

Na Wasze zgłoszenia czekamy do środy, 19 maja. Zwycięzców poznamy już 1 czerwca, w Dniu Dziecka.

CZEKAJĄ NAGRODY

Jury konkursowe oceni przede wszystkim oryginalność, kreatywność, estetykę projektu i zgodność z tematem, a następnie nagrodzi aż 18 uczestników! Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez spółkę GAZ-SYSTEM:

I miejsce - rower górski MTB Rockrider ST 500 24",

- rower górski MTB Rockrider ST 500 24", II miejsce - Fujifilm Instax mini 9 z wkładem Instax mini 10,

- Fujifilm Instax mini 9 z wkładem Instax mini 10, III miejsce - głośnik JBL GO 3.

Dodatkowo wyróżnionych zostanie aż 15 ogrodników, którzy otrzymają:

książkę Adama Wajraka „Wielka księga prawdziwych tropicieli”

„Wielka księga prawdziwych tropicieli” oraz pióro Waterman Hemisphere w eleganckim etui.

UWAGA! Zdjęcie konkursowe musi przedstawiać jedynie wykonaną dekorację. Fotografie, zawierające wizerunek osób, nie będą brały udziału w konkursie.

BALTIC PIPE

- gazociąg przyjazny

środowisku

W województwach zachodniopomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim trwa budowa gazociągu Baltic Pipe. Tym samym powstaje ważny dla naszej gospodarki nowy korytarz dostaw gazu do Polski i na inne rynki europejskie. Warto dostrzec ekologiczne walory tego przedsięwzięcia. Gaz ziemny jest najbardziej niskoemisyjnym źródłem energii wśród paliw kopalnych. Doskonale spełnia się w roli stabilizatora dla odnawialnych źródeł energii. Także przestawienie miejskich elektrociepłowni na turbiny gazowe wpłynie korzystnie na środowisko naturalne i znacząco poprawi jakość powietrza.

W Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego inwestycja Baltic Pipe ma doprowadzić do upowszechnienia wykorzystania gazu jako paliwa do wytwarzania energii i ciepła. W efekcie projekt pomoże znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

_____________________