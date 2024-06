Konrad Cop nowym trenerem siatkarzy I-ligowej Astry Nowa Sól

Taką wiadomość przekazał nowosolski klub. Przypomnijmy, że 37-letni Konrad Cop w poprzednim sezonie prowadził innego lubuskiego I-ligowca Olimpię Sulęcin, z którą zajął 11. miejsce w rozgrywkach (Astra była ósma). Wciąż jest drugim trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski U-22, która przygotowuje się do mistrzostw Europy w Holandii.

Jak informuje serwis astranowasol.pl, Konrad Cop, to wielkokrotny medalista mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych. Zanim trafił do drużyny z Sulęcina 15 lat związany był z MOS Wola Warszawa. W sezonie 2022/2023 prowadził seniorski zespół MOS Wola, natomiast w latach 2014-2016 pracował jako drugi trener AZS-u Politechniki Warszawskiej, występującej w Plus Lidze.