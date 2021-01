Kontrowersje w klubie Reset w Świebodzinie. Czy policjant uderzył DJ-a? Nowe fakty

- Zorganizowaliśmy spotkanie partyjne, takie jak na przykład odbyło się na urodzinach ojca Rydzyka. Cała Polska zaczyna tak działać. Mamy do tego pełne prawo. Żadne rozporządzenie tego nie zabrania. Mamy dość siedzenia w zamknięciu, w domach. Przecież nie mogę z dnia na dzień wszystkich zwolnić. Musimy z czegoś żyć. Dlaczego w kościołach mogą się odbywać imprezy? Czy kościół jest bardziej sterylny od dyskoteki czy restauracji? – pyta Marta Smal, osoba upoważniona do reprezentowania klubu Reset.

M. Smal dodaje, że właściciele klubu nie pozostawią sprawy bez echa . – Policja nie ma prawa wchodzić do takich miejsc, brać z sobą zwierzę tropiące. Wszyscy mieliśmy deklaracje członków partii. Już jesteśmy w kontakcie z prawnikami. Wspólnie z nimi zaplanujemy kolejne kroki.

Niedopuszczalny jest hejt na policjantów

Jak nocne wydarzenia komentuje policja?

- Z tego filmu nie wynika jednoznacznie, że policjant naruszył nietykalność cielesną mężczyzny. Apelujemy o wstrzymanie się od ferowania ocen i sądów, które już pojawiły się w sieci na niektórych portalach. Zapewniamy, że wszelkie okoliczności zdarzenia skrupulatnie wyjaśni policja. Będzie to także skierowane do oceny karno-prawnej do prokuratury – mówi rzecznik świebodzińskiej policji Marcin Ruciński.