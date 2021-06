Korczakowcy z różnych krajów dziękują Zielonej Górze za renowację pomnika Starego Doktora. Kiedy koniec prac?

Jak dodaje przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka - ślady myśli pedagogicznej Starego Doktora, jak zwano Janusza Korczaka, i Korczakowców w Zielonej Górze są trwałe, a najwyraźniejszym materialnym ich dowodem jest pomnik Korczaka autorstwa Tadeusza Dobosza i Marka Przecławskiego odsłonięty w 1979 roku. Wyraźnie nadgryziony zębem czasu dawał mylny przekaz co do tego, jak w Zielonej Górze dba się o dziedzictwo Korczaka i Korczakowców. - Chciałbym w imieniu międzynarodowej społeczności korczakowskiej serdecznie podziękować za wygospodarowanie środków finansowych na remont pomnika – podkreśla dr Marek Michalak. - Szczególnie w tych trudnych epidemicznych czasach nie była to decyzja łatwa, ale tym ważniejsza, że pokazująca, iż prawa młodego człowieka do szacunku i miłości — na rzecz których działali Korczak i Zgodziński, a działają Korczakowcy — znaczą wiele i Zielona Góra daje dobry przykład.

Jak powstał legendarny szczep Korczakowców

Przypomnijmy, że początki zielonogórskich Korczakowców sięgają 1961 roku. Wtedy to pracę rozpoczęła 20 Drużyna Harcerzy przeobrażoną rok później w szczep. Założycielem Korczakowców był hm. Jerzy Zgodziński, nauczyciel języka polskiego.

Od początku było to trochę dziwne harcerstwo. Bez musztry, alarmów, meldunków.

Uczniowie w szkole zawodowej mieli mniej możliwości spotykania się kulturą. Dlatego polonista postanowił wykorzystać pracę w harcerstwa do zainteresowania młodzieży literaturą, teatrem, filmem. To stało się misją.

Szczep Korczakowców od razu zyskał sławę. Z powodu ambitnych dyskusji o ambitnych filmach, muzyce, powieściach. I atmosfery, jaka wśród druhów panowała. Od początku było wiadomo, że będą pracować wykorzystując idee Janusza Korczaka. Stary Doktor stał się dla nich wzorem. Nazwali się więc Korczacy, po dwóch latach napisało o nich ,,Nadodrze".

Tam zostali nazwani Korczakowcami. No i taka nazwa towarzyszy druhom do dziś.

Korczakowscy wydawali gazetę, oglądali filmy, których nie pokazywano w kinowych salach. W pracy wykorzystywali wszelkie nowinki technicznej. Zorganizowali studio telewizyjne. Dzięki kamerze utrwalali na taśmie najcenniejsze chwile.

Szukali dla siebie bazy w okolicy Sulechowa. I w innych miejscach. Ale dopiero jezioro w okolicy Świniar koło Ośna Lubuskiego zachwyciło ich na tyle, że postanowili zakończyć poszukiwania. Od razu wiadomym było, że to jest po porostu to. Stworzyli bazę, którą nazwali Korczakowo. Przez dziesiątki lat spotykali się tu nie tylko latem.

