Korki na granicy z Niemcami. Słubice znów się korkują. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

W poniedziałkowy poranek, 17 maja kierowcy jadący w stronę Świecka i Słubic znów utknęli w korkach. Dlaczego piszemy ,,znów"? Bo dokładnie tydzień temu, 10 maja również informowaliśmy Was o ogromnych korkach na granicy z Niemcami. Wtedy korek na wjeździe do Słubic od strony Zielonej Góry sięgał aż miejscowości Urad, która oddalona jest od granicy o 20 kilometrów...

Ogromne korki przy granicy. - Co tam się dzieje? - pytają zdenerwowani kierowcy

Jak przyznają sami mieszkańcy, korki na granicy z Niemcami to już ,,normalka".

Tym razem sytuacja nie wygląda jeszcze tak źle, ale od strony Kunowic auta stoją już od miejsca wjazdu na strefę. Jeśli chodzi o wyjazd ze Słubic w stronę Świecka - sznur aut kończy się przed światłami obok bazaru. I choć nie są to kilkudziesięciokilometrowe korki, to kierowcy muszą swoje odstać.

- Na autostradzie po niemieckiej stronie jest zwężka i przez pewien odcinek ruch odbywa się tylko jednym pasem. Ale główną przyczyną jest brak obwodnicy! Tędy codziennie przyjeżdżają setki, jak nie tysiące tirów. Co tydzień w poniedziałek główne drogi wjazdowe i wyjazdowe w Słubicach są zablokowane. Ludzie nie mogą się dostać do pracy. To jest makabra - przekazał nam mieszkaniec Słubic po naszym ostatnim artykule.

Te informacje potwierdziła nam wtedy również rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. - To normalna sytuacja po weekendzie. W poniedziałki w Słubicach zawsze tworzą się korki - przekazała nam Magdalena Jankowska.

WIDEO: Niemcy łagodzą zasady na granicach