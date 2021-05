Kornelia Lesiewicz i Natalia Kaczmarek nie zwalniają tempa. Zostały Drużynowymi Mistrzyniami Europy!

Ta indywidualna młodzieżowa mistrzyni Europy dzień wcześniej triumfowała w biegu indywidualnym, uzyskując wynik 51,36 s, co jest jej drugim rezultatem w karierze. - Faktycznie, jestem w superformie. Czuję to. Naprawdę mi się dobrze biega i nie mogę powiedzieć, że nie. Czuję się pewna na starcie i jestem dobrze przygotowana, więc nie mam się czego bać - powiedziała Kaczmarek w wywiadzie telewizyjnym - Nie wiedziałam, że wygrałam z tak dużą przewagą. Na ostatniej prostej dziewczyny były blisko mnie. Dlatego wiedziałam, że muszę biec jak najmocniej. A faktycznie, wynikowo były kawałek za mną. Bardzo cieszę się też ze stabilności na poziomie 51 s, bo to jest ważne. Mam nadzieję, że jak będę w optymalnej formie, to może pobiegnę szybciej.