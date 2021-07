Kórnik na weekendowy wypad? Jasne! Niedaleko od nas. Jest co zwiedzać, można popływać statkiem po jeziorze

Większośc z nas Kórnik kojarzy się z zamkniem, którego początki sięgają średniowiecza. Otoczony fosą i pięknym parkiem robi wrażenie. Możemy go zwiedzić także wewnątrz. Zobaczymy w nim m.in. stylowe meble, obrazy znanych artystów, wyroby z porcelany, zbiory etnograficzne, militaria.

Warto w wakacje skoczyć do Rogalina i zwiedzić pomnik historii, czyli pałac i park

Kórnik na weekendowy wypad? Jasne! Niedaleko od nas. Jest co...

Kórnik to siedmiotysięczne, ładnie położone, zadbane miasteczko. Gdzie możemy się zatrzymać? Przy samym zamku zapłacimy za parking 12 zł (nie ma limitu czasowego), ale wystarczy pojechać nieco dalej za zamek i zostawić samochód na dużym parkingu przy Kórnickim Ośrodku Kultury za darmo. Tuż obok ośrodka znajduje się dom, w którym mieszkała laureatka Nagrody Nobla poetka Wisława Szymborska, o czym informuje pamiątkowa tablica. Warto też zwrócić uwagę na rzeźby stojące na skwerze, a także kompozycje czerwonych rowerów.

Zamek w Kórniku, jezioro Kórnickie i inne atrakcje turystyczne Michał Kalijnowski

Kierując się w stronę zamku i arboretum możemy przejść deptakiem na jeziorem, mijamy przystań ze stateczkami (rejs dla dorosłych to wydatek 25 zł, bilety ulgowe kosztują 20 zł), przejdziemy przez mostek, podziwiając fontanny. Wejście do zamku jak i arboretum jest płatne: 17 i 9 zł (do zamku wchodzimy w grupach 10-osobowych i w maseczkach).