Koronawirus a wakacje za granicą. Popularne kierunki na lato 2021. Gdzie można polecieć z Polski? W niektórych krajach potrzebny test

Jednak teraz (w maju) wygląda na to, że sytuacja zaczyna powoli wracać do normalności. Wakacje 2021 chętni będą mogli spędzić za granicą. Są jednak pewne warunki, które trzeba spełnić.

Pandemia koronawirusa dała się we znaki również branży turystycznej, która przez obostrzenia mocno ucierpiała. Wycofywane loty, rezygnacje podróżujących, zamykanie się krajów na turystów zagranicznych - tak wyglądała kilkumiesięczna walka o przetrwanie branży turystycznej.

Wiele krajów otworzyło się już na turystów zagranicznych, jednak pod pewnym warunkiem - wymagają one przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19 po przylocie. Należy pamiętać, że akceptowane są zarówno testy PCR, jak i antygenowe. Zorganizowanie oraz koszt testu zazwyczaj są po stronie podróżujących, a nie po stronie biur podróży.

Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Oczekiwania vs. rzeczywistość: lista przereklamowanych atrakcji turystycznych świata

Przylot do Polski - potrzebny test

Należy również pamiętać, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21.12.2020 r. informujemy, iż wszyscy podróżujący, wracający do Polski, są zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny (licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy). W przypadku przylatujących ze strefy non-Schengen uchylenie kwarantanny możliwe jest wyłącznie po wykonaniu testu na COVID-19 maksymalnie do 48 godzin po przekroczeniu granicy RP, licząc od momentu uzyskania negatywnego wyniku.