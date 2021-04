Koronawirus. Już pół Lubuskiego w żółtej strefie! Gdzie jest poprawa? Wskaźniki zakażeń |23 KWIETNIA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Piątek, 23 kwietnia przyniósł informację o 251 nowych zakażeniach koronawirusem w Lubuskiem. To aż o sto przypadków mniej niż w czwartek i o 190 mniej niż tydzień wcześniej (16 kwietnia mieliśmy w regionie 441 nowych zakażeń). Wskaźnik zakażeń spadł więc już do poziomu 26,6 os. na 100 tys. mieszkańców.



Oznacza to, że już całe Lubuskie - jako jeden region - jest o krok od powrotu do żółtej strefy, czyli spadku wskaźnika poniżej 25. Do żółtej strefy będziemy mogli powrócić już w sobotę. Stanie się tak, jeśli nie będzie więcej niż 211 przypadków.

Na razie do żółtej strefy wracają poszczególne powiaty. Aktualnie to siedem z 14 powiatów. W piątek do Gorzowa oraz powiatów: słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, zielonogórskiego i żarskiego dołączyły dwa kolejne. Z czerwonej do żółtej strefy przeszły powiaty: gorzowski i wschowski.



Nie wszędzie jest jednak tak dobrze. Powiatem, który najgorzej radzi sobie z koronawirusem, jest aktualnie sulęciński. Nie dość, że jest on na ostatnim miejscu, to jeszcze wskaźnik tutaj rośnie.

Ile wynoszą wskaźniki w poszczególnych powiatach? Zobaczcie w naszej galerii.





