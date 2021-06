Koronawirus. Lubuskie bez nowych zachorowań. Ile powiatów pokonało COVID-19. Wskaźniki zakażeń |21 CZERWCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Takich danych jak w poniedziałek 21 czerwca można było się spodziewać! W Lubuskiem nie potwierdzono żadnego nowego przypadku koronawirusa. To rzecz w tym roku niespotykana! W związku z tym wskaźnik zakażeń pozostał na poziomie 0,2 os. na 100 tys. mieszkańców. To efekt tego, że przez ostatnie siedem dni w regionie było łącznie tylko 15 nowych przypadków COVID-19.

Brak nowych zachorowań w każdym powiecie oznacza, że mamy coraz więcej powiatów, w których koronawirusa nie potwierdzono od co najmniej siedmiu dni. Rekordzistą jest powiat gorzowski. Tu nowych przypadków nie było już 16. kolejny dzień!

