Koronawirus na obozie tanecznym. Mali Gorzowiacy na kwarantannie

Tancerze i instruktorzy Małych Gorzowiaków byli na obozie w Pszczewie od 22 do 30 sierpnia.

Jak nie zachorować na raka? 12 zaleceń WHO

Miesiąc urodzenia, a choroby. Sprawdź, co ci grozi

Od kierownika zespołu, Krzysztofa Szupiluka wiemy, że on i jego żona Maria, nie są zarażeni. – Od rodziców dzieci wiem, że im nie robiono testów. Nie mam też żadnych sygnałów, żeby którekolwiek z naszych tancerzy miało objawy koronawirusa. Więc miejmy nadzieję, że są zdrowi – mówi K. Szupiluk. Przyznaje jednak, że obawia się o to. – Najgorsze, że nie mamy na to żadnego wpływu – dodaje kierownik Małych Gorzowiaków.