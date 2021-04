Koronawirus. Pierwszy powiat w Lubuskiem wrócił do zielonej strefy. Wskaźniki zakażeń |30 KWIETNIA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Powiat zielonogórski jest pierwszym powiatem w Lubuskiem, który powrócił do umownej zielonej strefy. Po zsumowaniu danych z ostatnich siedmiu dni wychodzi, że wskaźnik zakażeń spadł tu już poniżej 10 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Wynosi on dokładnie 8,7. Powiat zielonogórski powrócił do zielonej strefy, ponieważ od kilku dni ma zaledwie po kilka nowych przypadków koronawirusa. W piątek 30 kwietnie potwierdzono tu tylko 4 zakażenia.

W całym Lubuskiem w piątek potwierdzono 125 nowych przypadków koronawirusa. To o ponad połowę mniej niż tydzień temu. 23 kwietnia było ich 251. Dodajmy, że bardzo niski jest też odsetek pozytywnych wyników w robionych testach. „Piątkowe” 125 przypadków wykryto po przeprowadzeniu 2074 testów. Aktualny wskaźnik zakażeń w Lubuskiem wynosi 15,9.

