Koronawirus w Gorzowie. Kolejni Mali Gorzowiacy zakażeni

Przypomnijmy, tancerze i instruktorzy Małych Gorzowiaków byli na obozie w Pszczewie od 22 do 30 sierpnia.

Zdążyli pójść do szkoły

Od kierownika zespołu, Krzysztofa Szupiluka wiemy, że on i jego żona Maria, nie są zakażeni.

Okazuje się też, że młodzi tancerze 1 września zdążyli pójść do swoich szkół na rozpoczęcie roku szkolnego. Bo informacja z sanepidu dotarła do zespołu dopiero o 10.00.

- Co z uczniami, z którymi tancerze mieli styczność, jeszcze ustalamy – informuje dyrektor Zieleński.

