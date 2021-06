Koronawirus w Lubuskie. Już drugi powiat pokonał COVID-19. Wskaźniki zakażeń |7 CZERWCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W poniedziałek, 7 czerwca w Lubuskiem potwierdzono sześć nowych przypadków koronawirusa. To liczba niższa niż tydzień wcześniej (31 maja było dziewięć zachorowań), więc wskaźnik zakażeń w regionie - już i tak bardzo niski - spadł do poziomu 0,6 os. na 100 tys. mieszkańców.



Niska średnia to także zasługa tego, że w regionie są już dwa powiaty, które pokonały koronawirusa, a więc od co najmniej tygodnia nie mieli żadnego przypadku zakażeń. Poniedziałek to dziewiąty kolejny dzień, gdy nie ma zachorowań w powiecie zielonogórskim i siódmy, gdy nie ma ich w powiecie krośnieńskim. Najbliżej powtórzenia tego wyniku są aktualnie powiaty: sulęciński, żarski i wschowski, gdzie nowych zakażeń nie było od czterech dni.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach? Prezentujemy na kolejnych stronach.



