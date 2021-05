Koronawirus w Lubuskiem. Aktualna sytuacja pandemiczna. Wskaźniki zakażeń |11 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/17]

We wtorek, 11 maja w Lubuskiem potwierdzono 60 nowych zakażeń koronawirusem (po wykonaniu 1726 testów). To już trzeci kolejny dzień, gdy liczba przypadków jest niższa niż sto. Jest jednak wyższa od tej sprzed tygodnia.



4 maja w naszym regionie były 53 zakażenia. W efekcie wskaźnik zakażeń wzrósł nieznacznie do poziomu 9,6 os. na 100 tys. mieszkańców. Cały czas Lubuskie utrzymuje się zatem w umownej strefie zielonej.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych częściach naszego regionu? Sprawdźcie!



Czytaj również:

Rząd skrócił odstępy między szczepionkami