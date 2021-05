Koronawirus w Lubuskiem. Aż dziewięć powiatów bez zachorowań! Wskaźniki zakażeń |31 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W poniedziałek 31 maja potwierdzono tylko 9 nowych zakażeń koronawirusem. To wynik - dla całego regionu - identyczny z tym, jaki był tydzień temu, czyli w poniedziałek 24 maja. W związku z tym wskaźnik zakażeń pozostał na poziomie 1,8 os. na 100 tys. mieszkańców.

W porównaniu z zeszłym poniedziałkiem inaczej rozkładają się miejsca występowania zachorowań. Wtedy występowały one w siedmiu powiatach. Teraz tylko w pięciu. To oznacza, że aż w dziewięciu lubuskich powiatach nie potwierdzono żadnego zachorowania.

