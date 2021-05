Koronawirus w Lubuskiem. Aż sześć powiatów bez zachorowań. Wskaźniki zakażeń |23 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Aż sześć powiatów w Lubuskiem bez nowych zachorowań. Wskaźniki zakażeń |23 MAJA

W niedzielę 23 maja potwierdzono 17 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To najniższy wynik po pojawieniu się trzeciej fali. Liczba przypadków jest tak niewielka, że aż w sześciu lubuskich powiatach nie stwierdzono żadnych nowych zachorowań. W efekcie wskaźnik zakażeń w regionie - który wciąż spada - osiągnął poziom 2,9 os. na 100 tys. mieszkańców. Najniższy jest on w powiatach: międzyrzeckim oraz strzelecko-drezdeneckim i wynosi on 1,7. Najwyższa średnia zakażeń wciąż jest w powiecie krośnieńskim. Wynosi jednak tylko 6,0, a więc i tak jest bardzo niska.

W których powiatach nie potwierdzono w niedzielę żadnych zakażeń i jaka jest sytuacja pandemiczna w regionie? Zobaczcie na kolejnych stronach.



